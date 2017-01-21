الحكومة التشيلية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

واس-فجر:

أعلنت الحكومة التشيلية حالة الطوارئ الجمعة، بعد أن دمرت الحرائق التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد نحو 50 ألف هكتار من المساحات الغابوية وأوشكت على الوصول إلى بلدات ومصانع وعدد من المزارع.

وأصدرت الرئيسة التشيلية ميشيل باشليت، تعليمات لوزارة الداخلية بإعلان منطقة كوارث وحالة الطوارئ في المناطق التي تضررت من الحرائق. وغطى الدخان المتصاعد من الحرائق العاصمة سانتياغو وأظهرت مشاهد تلفزيونية مروحيات وطائرات تحاول إطفاء الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة. ويحاول رجال الإطفاء وأفراد هيئة الغابات وأفراد من الجيش إخماد 18 حريقًا منفصلاً في وسط وجنوب البلاد، أججتها الرياح القوية وموجة الحرارة المرتفعة.

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للغابات “كوناف” آرون كافييريس، إن هذه الحرائق تسبب فيها أشخاص بهذه المناطق، لكن لم يتم تحديد ما إذا كانت قد أُشعلت عمدًا.