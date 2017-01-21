القبض على أخطر المروجين بأبو عريش

متابعات -فجر

ألقى رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش القبض على أحد أخطر المروجين الأفارقه وذلك أثناء محاولته ترويج كميات من المسكر حيث عثر بحوزته على 25 عبوة مليئة بمادة العرق المسكر باﻹضافة ل5 أكياس جاهزة للتعبئة في العبوات.

كما تمكنت إحدى دوريات شرطة أبوعريش من ضبط 6 مخالفين وامرأتان أفارقة داخل إحدى العزب، ليتم إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

فيما أشاد نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود الفرق القابضة حاثا على بذل المزيد من الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال باﻷمن .