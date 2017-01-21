لاطلالة متألقة ..تعرفي على ألوان الماكياج المثالية للبشرة الحنطية

متابعات -فجر

عندما تذهبين لشراء مستحضرات التجميل، تذكّري أن الألوان البرونزية مثالية لإضفاء التألق على سحنتك الحنطية، والألوان الترابية والمعدنية المضيئة تبدو رائعة على عينيك. كذلك، تلائمك الظلال المرجانية ومشتقات الأحمر- الأرجواني.

ابتعدي عن ألوان الأخضر، الزيتي، الكاكي، الأزرق، الرمادي، والبنفسجي الذي يميل إلى الأزرق، واختاري اللون الليلكي أو البرغندي كبديل له. من أقلام الكحل، اختاري اللون الأسود أو البرونزي.

لتلوين الشفاه، جربي الأحمر بدرجاته المختلفة أو ألوان البيج الطبيعي. إذا كنت تحبين أقلام الكحل الملونة، جرّبي اللون البترولي Teal والأزرق الجريء اللذين يشرقان النظرة ويضيئان العيون البنية والسوداء.

لتظليل خديّك، اختاري البودرة البرونزية، أو بودرة الخدود الحمراء الدافئة، أو الوردي الباهت.