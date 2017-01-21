وفاة وافد سوداني بمطار جدة

متابعات -فجر

قامت طائرة الخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بسبب تعرض وافد سوداني لهبوط حاد في الدورة الدموية أسفر عن وفاته لاحقا بعد فشل محاولة إنعاشه في مستوصف الصالة الجنوبية بالمطار.

واضطر قائد طائرة الخطوط السعودية للرحلة ذات الرقم 457، والمتجهة من الرياض إلى الخرطوم، الهبوط اضطراريًّا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لإنزال الراكب السوداني البالغ من العمر 30 عاما؛ تعرضه لأزمة صحية.

وطلب القائد من الخدمات الأرضية بالمطار إرسال طبيب للكشف على المريض؛ وصعد على متن الطائرة الدكتور حسام صباحي من مستوصف الصالة الجنوبية، وقرر سرعة إنزال المريض لإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي له.

وقد تم نقل المريض لمستوصف الصالة الجنوبية، وجرت محاولة إعادة تنفسه عبر الإنعاش القلبي الرئوي، لكنه لم يستجب؛ ما أدى إلى وفاته. وقد تم نقل جثمانه لثلاجة مستشفى الملك فهد بجدة.