رعاية الموهوبين في 3 مجالات بجامعة جدة

متابعات -فجر

يدشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الأحد القادم، برنامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين تحت شعار رعاية الموهوبين.. مستقبل وطن.

وتمثل فكرة إنشاء البرنامج اتجاها جديدا في منظومة تربية الموهوبين في المملكة، ما يسهم في تلبية احتياجات الدولة المستقبلية؛ ممثلة في رؤيتها 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتلبية الاحتياجات الخاصة للطالب الموهوب.

واوضح مستشار مدير جامعة جدة الدكتور عبدالرحمن العليان، إلى أن فكرة البرنامج تهدف لبناء برنامج جامعي يعنى باستقطاب الطلاب المصنفين كموهوبين في مدارس التعليم العام وتقديم مزايا خاصة لهم للالتحاق

بجامعة جدة، وبرامج وأنشطة تعليمية ونوعية لرعايتهم وتنمية قدراتهم أثناء دراستهم، وتشجيعهم بمزايا وظيفية لمساعدتهم بالالتحاق بسوق العمل بعد تخرجهم، وتتركز الفكرة على أساس التفاعل بين خمسة مفاهيم أساسية، هي التميز، الإنتاجية الإبداعية، تنمية التفوق، ريادة الأعمال، وتطوير الخبراء.

وأضاف العليان ان برنامج استقطاب ورعاية الموهوبين يتركز في ثلاثة مجالات وهي العلوم والابتكار، وحفظة كتاب الله، والرياضة والفنون، إذ تسعى الجامعة لإعطاء منح دراسية لحفظة كتاب الله بعدد التخصصات الموجودة في مختلف كليات الجامعة ذكوراً وإناثاً، سنوياً لمواصلة دراستهم الجامعية والعمل على توفير كل ما يحتاجونه من دعم مادي ومعنوي، فيما يدعم الطلاب الموهوبين في المجالات الرياضية والثقافية والفنية، ويقدم رعاية علمية وتربوية لهم.

وقال مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح مشاط ، إن البرنامج يعد الأول على مستوى الجامعات السعودية، ويستقطب ويرعى الموهوبين ويحفزهم من خلال برامج علمية متخصصة يقوم عليها مختصون من داخل الجامعة وخارجها ، وفقا لعكاظ.

واستكمل ، ان الجامعة عقدت خلال الأشهر الستة الماضية العديد من الشراكات، ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع القطاعات المختلفة وبيوت الخبرة، لتعزيز ودعم توجهاتها المستقبلية، وستستمر في تعزيز هذا التوجه، وتوسيع مجالات التعاون والمشاركة مع كافة القطاعات.

واوضح وكيل جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان أن الجامعة تسعى جاهدة لتوظيف طاقات الموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن من خلال توفير البيئة التعليمية المثالية التي تتيح وتضمن استمرار تنمية وإبراز قدراتهم وطاقاتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لبلوغ أحلامهم وأمانيهم دون قيود.