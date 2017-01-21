معلمة بمدرسة تحفيظ القرآن بالباحة تكافئ المتفوقات برواتب شهرية

متابعات -فجر

في لفتة مثيرة للإعجاب، قامت معلمة بالمرحلة الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الباحة باستخدام أسلوب مشوق لتحفيز طالباتها، وذلك من خلال تخصيص جوائز ثمينة عبارة عن “رواتب شهرية” للمتفوقات.

احضرت المعلمة التي تُدرّس في مجمَّع خديجة بنت خويلد لتحفيظ القرآن الكريم، جنيهات ذهبية ووضعتها على شكل لوحة في الفصل، وتستبدلها بين حين وآخر بمبالغ ماليَّة من حسابها الخاص تحت مسمَّى الرواتب الشهريَّة حسب تفوُّق الطالبة.

وقال احد المصادر فإن المعلمة أبلغت أولياء أمور الطالبات بالجوائز المخصصة وشروط الحصول على الجنيهات الذهبيَّة، وأنها خصصت لتكريم المتفوقات دراسياً وأخلاقياً توزع عليهن نهاية كل يوم دراسي، ومن ثمَّ تسليم رواتب شهرية نهاية كل شهر لكل طالبة حسب الجنيهات التي تحصل عليها، ويتكرر ذلك على مدار الفصلين الدراسيين.