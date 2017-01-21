سرقة خزانات جمعية العوامية الخيرية

متابعات – فجر

قام مجهولون بعملية سطو مسلح لجمعية العوامية الخيرية نتج منها كسر أبواب الجمعية وخزانتها الرئيسية وسرقة خزينتين أخريين، وبعثرة المستندات والمكاتب.

واوضحت إدارة الجمعية خلال بيان لها ،أن الجناة استخدموا في جريمتهم آلة خاصة بقص الحديد لكسر الخارجي والخزانة الرئيسية.

وقال البيان على أن ما يحزن القلب أن تتعرض مؤسسة اجتماعية خيرية إلى اعتداء آثم من أصحاب نفوس دنيئة لم تراع حرمة الفقراء واليتامى وبقيّة أبناء البلد.

واوضح البيان أن جمعية العوامية الخيرية لم تدخر جهدا في مساعدة المحتاجين واليتامى بفضل تبرعات أصحاب الأيدي البيضاء أهل الخير والعطاء.