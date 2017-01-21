أول تغريدة ل”ترامب” بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

متابعات-فجر :

نشر الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أمس (الجمعة)، أولى تغريداته منذ توليه المنصب، بعد أدائه اليمين الدستورية.

وكتب ترامب في أربع تغريدات متتالية: “نحن اليوم لا ننقل السلطة من إدارة إلى أخرى، أو من طرف لآخر فحسب، ولكننا ننقل السلطة من واشنطن العاصمة، ونعطيها لكم، أيها الشعب الأمريكي”.

وتابع، “ما يهم حقاً ليس الطرف الذي يسيطر على حكومتنا، ولكن ما إذا كان يتحكم الشعب بحكومتنا”.

وختم تغريداته، بأن “الـ 20من يناير 2017، سيبقى خالدا باعتباره اليوم الذي أصبح فيه الناس حكام هذه الأمة من جديد”.