الاتحاد يودع كأس الملك بخسارة قاسية من الطائي

متابعات – فجر :

فجر فريق الطائي مفاجأة من العيار الثقيل إثر تغلبه على اتحاد جدة 2 / 1 اليوم الجمعة في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، واحتاج الطائي للوقت الإضافي لحسم التأهل حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الإضافي الأول استطاع سليمان الشمري افتتاح التسجيل للطائي في الدقيقة 92 ثم أضاف حسن عبد الله الحجي الهدف الثاني للطائي بعدها بدقيقتين قبل أن يسجل عبد العزيز العرياني هدف حفظ ماء الوجه للاتحاد في الدقيقة 99، واستطاع الطائي أن يحافظ على تقدمه في الشوط الإضافي الثاني ليصعد الى دور الستة عشر، وبهذا الفوز تأهل فريق الطائي، المنافس بدوري الدرجة الأولى، إلى دور الستة عشر ليواجه فريق العدالة.