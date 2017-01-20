اتحاد الكرة يلزم لجنة الاحتراف بالبت في قيد التون خلال 24 ساعة

متابعات – فجر :

ألزم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لجنة الاحتراف التابعة له بالبت بشكل رسمي على طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي المحترف التون خوزيه في كشوفاته وذلك خلال 24 ساعة بيان اعلامي

وذكر في بيان أصدره قبل قليل: “حفاظا على حقوق جميع الأطراف، وتحقيقا لمبدأ العدالة بين الجميع، التي يؤكد عليها مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وعطفا على قرار سعادة رئيس مجلس الادارة عادل بن محمد عزت بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٨ ه القاضي بتشكيل فريق مكون من الأمين العام ورئيس لجنة الاحتراف المكلف، بالإضافة إلى خبير دولي مختص، للنظر في طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي المحترف التون خوزيه في كشوفات فريقه، وبعد النظر في الطلب وكل المستندات ذات العلاقة، قام الفريق المشكل برفع توصياته لسعادة رئيس إدارة الاتحاد.

وحيث إن من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة إصدار القرارات في جميع الحالات التي لا تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية أو تلك التي لا تختص بها أي هيئة أخرى استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (٣٤) من النظام الاساسي.

وحيث احال سعادة رئيس مجلس الإدارة طلب نادي القادسية ومستنداته وتوصيات الفريق المشكل لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيه، وبعد اطلاع المجلس على الموضوع والمستندات ذات العلاقة وما قدم من قبل جميع الاطراف، ودراسته من جميع الجوانب القانونية، قرر المجلس بغالبية اصوات اعضائه ما يلي:

أولاً : الزام لجنة الإحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بالبت بشكل رسمي على طلب نادي القادسية قيد اللاعب البرازيلي المحترف التون خوزيه في كشوفاته وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ ووقت إصدار هذا البيان، وفق لائحتها وإجراءاتها النظامية، وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن، وفي جميع القرارات التي تتخذها، بما يخدم النزاهة ويحقق العدل للجميع.

ثانيا : التأكيد على أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ويكفل لها حق الدفاع عما تراه جزءاً من مكتسباتها الشرعية، باللجوء للجهات القضائية المختصة عبر القنوات القانونية المتاحة محليا ودوليا.