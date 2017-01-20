مناهضون لترامب يحطمون زجاج متاجر وسيارات بواشنطن

متابعات – فجر :

حطمت مجموعة من المحتجين المتشحين بالسواد، والمعارضين لتنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة واجهات متاجر ونوافذ سيارات خلال مسيرة احتجاجية في واشنطن اليوم الجمعة.

وتجمع متظاهرون في احتجاج نظمته جماعة تطلق على نفسها (عرقلوا 20 يناير) عند إحدى النقاط الأمنية المؤدية إلى مكان الحفل وأبعدت الشرطة بعضهم.

وقال علي مكراكن (28 عاما) وهو من سكان واشنطن إن الجماعة تأمل بإغلاق نقطة التفتيش في إشارة إلى استيائها من تعليقات ترامب المثيرة للجدل بشأن النساء والمهاجرين غير الشرعيين والأقليات.

وأضاف قائلا “لدينا أناس كثيرون من خلفيات متعددة يعارضون الإمبريالية الأميركية ونحن نشعر أن ترامب سيواصل ذلك الميراث.”

وتدفق أنصار ترمب على العاصمة أيضا ووضع كثير منهم قبعات بيسبول كتب عليها “اجعلوا أميركا عظيمة مجددا” وهو شعار حملة ترمب.

وعبر جاكسون راوس وهو طالب يبلغ من العمر 18 عاما من شمال شرق أركنسو والذي تغيب عن المدرسة لحضور التنصيب مع والده عن قلقه من مقاطعة عشرات من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لمراسم التنصيب احتجاجا.