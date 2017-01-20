القيادة تهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

واس – فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق .

وأشاد حفظه الله بهذه المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني لفخامته ، متمنياً له دوام الصحة والسعادة ، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والتطور.