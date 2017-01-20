“الغفيص” يعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج، استعداداً لإطلاقه رسميًا

متابعات – فجر

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن في الأول من فبراير المقبل، منوهةً إلى أنه لا يوجد داعي للاستعجال في التسجيل خلال الأيام الأولى، باعتبار أنّ البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

وقال مشرف عام قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، ومشرف “البرنامج” المهندس ماجد العصيمي: إن الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج، استعداداً لإطلاقه بشكل رسمي.

وأضاف العصيمي: أنه تمّ تجهيز مركز اتصال متكامل لتلقي استفسارات المستفيدين، عبر 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، كما تمّ تأسيس مركز متكامل للدعم التقني والفني مكوّن من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق بـ 73 مهندساً من شركة “علم” لأمن المعلومات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة.

وأكد المشرف العام على برنامج حساب المواطن، ضرورة استقاء المعلومات حول البرنامج من مصادرها الرسمية، سواء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال حساب البرنامج الرسمي في “تويتر” citizenaccount@، أو من خلال مركز الاتصال.