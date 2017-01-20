بعد الفحوصات الدقيقة.. السياميتين المصريتين على سرير الفصل مطلع الأسبوع الجاري

متابعات – فجر

أنهت السياميتين المصريتين “منه ومي” الفحوصات التشخيصية الدقيقة والتي أجريت لهما خلال العشرة أيام الماضية بالعاصمة الرياض، ومن المقرر بدء دراسة إمكانية فصلهما مطلع الأسبوع الجاري من قبل الفريق الطبي والجراحي.

ووفقاَ لمصدر طبي عن أهم الفحوصات التي خضع لها التوأم السيامي “منه ومي” وهي القلب ووظائف الكلى والكبد إضافة إلى الفحوصات المخبرية، والتي جاءت بحسب وصفه بأنها “مطمئنة”، موضحا بان التوأم “مي” لديها عيب خلقي في صمام القلب وحالتها مستقرة ولا يؤثر في عملية الفصل حال إقرارها.

وكشف “المصدر” عن أن أشعة “الرنين المغناطيسي” للرأس تمت يوم الخميس الماضي بعد فحوصات استمرت نحو 4 ساعات، ووصف هذه الأشعة بالمهمة لمعرفة الأوعية والشرايين المشتركة بين الطفلتين، والتصاق المخ بينهما.

وشدد “المصدر” على أهمية إجراء المزيد من الفحوصات والاستشارات لاتخاذ القرار النهائي في إمكانية الفصل.