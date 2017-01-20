بالصور.. بدء مراسم تنصيب “دونالد ترامب”

وكالات – فجر

وصل دونالد ترامب الى البيت الأبيض حيث يعقد اجتماعا أخيرا مع باراك اوباما قبل ان يؤدي اليمين خلفا له في منصب رئيس الولايات المتحدة، وسيتناول دونالد وميلانيا ترامب الشاي مع باراك وميشيل اوباما في أحد صالونات البيت الابيض قبل ان يتوجهوا معا في الموكب نفسه الى مبنى الكابيتول حيث سيؤدي ترامب اليمين كرئيس قبل ان يلقي خطابه.

وقبل بدء هذه المراسم غرد ترمب على “تويتر” قائلاً: “كل شيء يبدأ اليوم! سأراكم عند الساعة 11:00 صباحا لأداء القسم. الحراك يستمر – العمل يبدأ”، فيما بدأت الحشود تتجمع وسط واشنطن لحضور حفل تنصيبه.

ومن المتوقع ان يتجمع نحو 800 ألف شخص من أنصاره ومعارضيه حول مبنى الكابيتول.