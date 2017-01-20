لجنة الاحتراف تُوثّق توقيع “المولد” و “الأمير” للأهلي

متابعات – فجر

انضم النادي الأهلي إلى الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حسب ما أعلنته لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إنهاءه جميع شروط التسجيل بتقديمه الحوالات البنكية، مؤكدة عدم وجود قرارات من غرفة فض المنازعات، وبذلك يسجل المدافع سعيد المولد ولاعب الوسط العراقي سعد الأمير.

من جهة أخرى طرحت إدارة النادي الأهلي تذاكر مواجهة فريقها أمام الشباب الجمعة المقبل، في الجولة الـ 16 من “دوري جميل”، على موقع «مكاني» الإلكتروني الخاص بحجز وشراء تذاكر المباريات، بسعر مخفض بلغ 30 ريالاً للدرجة الموحدة، على أن يتم رفع الأسعار ابتداء من يوم غداً الأحد لتصل إلى 40 ريالاً للتذكرة.