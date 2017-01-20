علماء اليمن في حلقة خاصة عن انتهاك حرمة المساجد من المليشيات الحوثية

الرياض-فجر:

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن بالتعاون مع قناة بداية الفضائية مساء اليوم الجمعة حلقة تلفزيونية خاصة عن انتهاكات المليشيات الحوثية لحرمة المساجد في بلاد اليمن .

ويشارك في الحلقة المباشرة التي تعرض بعد مغرب اليوم الجمعة على قناة بداية بتوقيت الرياض كل من عضو رابطة علماء أهل السنة بحضر موت الشيخ أحمد بن حسن المعلم و عضو هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالله بن غالب الحميري، كما يقدم الحلقة الإعلامي فواز الحارثي بقناة بداية .

وسوف يعرض المشاركون – بمشيئة الله – خلال الحلقة التي تستمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بالصور والوقائع انتهكات الحوثيين للإنسان وللمساجد وفيرها من انتهاكات، منذ اندلاع الهجمات على اليمن وحقيقة الاستهداف وأبعاده وتعدد أشكاله.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، وفي إطار جهودها المتواصلة في كشف وفضح حقيقة الحوثيين والخطر الذي يمثلونه على أقدس وأحب البقاع إلى الله، أصدرت مؤخراً تقريرا مطبوعا رصدت من خلالها انتهاكات جماعة الحوثي حرمة المساجد بالصور والوقائع والأرقام منذ اندلاع الهجمات التي انطلقت من صعدة باتجاه العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمينة وهي تقوم بالجرائم والانتهاكات للحقوق والحرمات والأعراف، ومن ذلك قيامها بتفجير عشرات المساجد ودور القرآن والمدراس الشرعية التي تقوم بتعليم علوم الشريعة واللغة العربية، وقتل الأئمة والخطباء وفرض خطباء للجوامع من الحوثيين .

ورصد التقرير 100 مسجد تم اقتحامها، و29 مسجدا تم تفجيرها وتدميرها بالكامل، و24 مسجدا تعرضت لأضرار بليغة، وتم تفجير 16 دارا للقرآن الكريم والحديث، وتحويل 146 مسجدا لثكنات عسكرية… إلى غير ذلك من مئات الانتهاكات التي رصدها التقرير.