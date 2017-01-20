“الطائي” يقهر “الإتي” ويتأهل لدور الـ 16

فيصل الخليل – الرياض – فجر

فجّر نادي الطائي ثاني كُبرى مفاجآت دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعدما تخطى نادي الاتحاد بنتيجة 2/1 ب في المباراة التي أُقيمت على ملعبه الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

وبعد انتهاء الشوطين الأصليين للمباراة بشكل سلبي تقدّم سليمان مطلق للطائي في الدقيقة 92 من الشوط الإضافي الأول بضربة رأس بعد عرضية من عيسى السبّاح، بعدها بدقيقتين فقط أضاف حسن الحجي الهدف الثاني للطائي بتسديدة مُباغتة من خارج مناطق الجزاء بصناعة ريّان الحربي.

الاتحاد نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 99 عن طريق البديل عبدالعزيز العرياني بعد تمريرة من سلطان مندش، لكن النمور فشلوا في إضافة المزيد، لتنتهي المباراة بفوز الطائي بنتيجة 2/1 وتأهله لملاقاة العدالة في الدور ثمن النهائي.