تنظيم داعش الإرهابي يقوم بتدمير المسرح الروماني بمدينة “تدمر” السورية

متابعات-فجر:

أعلنت وكالة “سانا” الرسمية السورية أن تنظيم “داعش” الإجرامي دمر واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية.

ويأتي الإعلان عن تدمير واجهة المسرح الذي يعد من أهم معالم تدمر، بعد يوم من تنفيذ مسلحي “داعش” الإعدام بحق 12 شخصا في هذا المسرح.

وأوضح مراقب التراث الثقافي ” ASOR ” أن الصور التي قدمتها شركة “DigitalGlobe ” الخاصة بالتصوير الفضائي، تظهر أن أضراراً ملحوظة لحقت بالتترابيلون وواجهة المسرح الروماني في الفترة بين 26 ديسمبر عام 2016 و10 يناير عام 2017، ويعتقد خبراء المراقب أنه تم تدمير الموقعين الأثريين عمدا باستخدام متفجرات.

وتظهر الصور أن 4 من أعمدة التترابيلون مازالت قائمة، لكن الجزء الأكبر من الموقع تم تدميره، وتظهر حطام للأعمدة المتبقية على الأرض داخل الموقع وفي محيطه.

أما الدمار في المسرح الروماني فلحق بالواجهة بالدرجة الأولى، فيما ظهر حطام جديد على خشبة المسرح.

ونقلت تقارير إعلامية عن “تنسيقية تدمر” قولها إن عملية التدمير الجديدة في تدمر جرت قبل حوالي أسبوع.

وتقع مدينة تدمر في وسط البادية على بعد 215 كم شمال دمشق، ويعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، وهي مدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو للمواقع الأثرية.