مؤتمر CES 2017 يعلن عن جهاز جديد يساعد على سرعة النوم

متابعات-فجر:

تم الإعلان عن جهاز جديد قابل للارتداء يساعدك على النوم بسرعة خلال مؤتمر CES 2017، ومن الواضح أن هذا الجهاز الجديد سيتم تسميته على اسم التطبيق الخاص به 2breathe.

الجهاز الجديد يمكن للمستخدم ارتداؤه حول الخصر، كل ما على المستخدم فعله هو التقاط الأنفاس ليتم نقل أنماط التنفس إلى التطبيق الموجود على الهاتف الذكي، ثم يقوم الهاتف بإصدار توجيهات على شكل نغمات سلسة تساعد على إطالة مدة الزفير والحد من نشاط العقل مما يجعل المستخدم يشعر بالنعاس.

المميز في هذا التطبيق أنه يساعد المستخدم على الاحتفاظ بأنماط النوم ليلًا التي بالفعل ترتبط بمعدل التنفس الطبيعي، الجدير بالذكر أن فكرة هذا الجهاز تقوم على حقيقة أن انخفاض ضغط الدم يعمل على تحسين النوم لحوالي 90% من الأشخاص، كما أن التطبيق لا يساعد فقط على النوم ولكنه يساعد على الحفاظ على النوم.

كما يمكنك شراء محفز النوم الجديد الآن من خلال أمازون بسعر 180$