اوباميانج:لن انتقل إلى بايرن ميونيخ لهذا السبب

متابعات-فجر:

أكد بيير أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أنه لن ينتقل إلى الغريم التقليدي بايرن ميونيخ، احترامًا لجماهير “أسود الفيستيفال”.

وقال أوباميانج، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية: “لن أذهب إلى بايرن ميونيخ، هذا أمر مؤكد، سيكون من الصعب جدًا على جماهير دورتموند الانتقال إليه”.

وأضاف الدولي الجابوني: “بغض النظر عما سيقدمه بايرن لي، فأنا سأقول لا مهما حدث، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل، ولكن الأمر الوحيد المؤكد هو أني في دورتموند الآن وأنا أحب البقاء هناك”.

وتابع: “لكن لا أستطيع القول إني سأبقى لأكثر من عامين أو 5 أو 10، من الممكن في يونيو المقبل يأتي نادي ويتوصل إلى اتفاق مع دورتموند ثم أرحل”.

وأوضح صاحب الـ27 عامًا: “أنا حقًا لا أفكر حاليًا في ذلك، بل أركز فقط على العمل مع زملائي في دورتموند والجابون”.

ويشارك أوباميانج مع منتخب الجابون حاليًا ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده، حيث سجل هدفين في أول مباراتين للفهود.