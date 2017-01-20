الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

متابعت – فجر :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الجمعة أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط ومن ثم شرق المملكة، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض, القصيم ،الشرقية ،وتمتد الى منطقة نجران)، وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (عسير ،جازان بما فيها الأجزاء الساحلية ،الباحة) تمتد الى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.