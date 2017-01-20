“لينكد إن” تطلق تصميمها الجديد الشبيه بـ”فيس بوك”

متابعات – فجر :

بدأت الشبكة الاجتماعية للأعمال والمحترفين لينكد إن بإطلاق تصميمها الجديد الذي يشبه إلى حد كبير تصميم فيس بوك، والذي به سبعة أقسام للموقع أولها شريط البحث الذي يأتي بواجهة جديدة وبعدها أيقونات الرئيسية، شبكتي، الوظائف، الرسائل الخاصة، الإشعارات، و أيقونة الوصول السريع للحساب، وبجانبها زر المزيد يمكن من خلاله الوصول إلى المزيد من المزايا مثل المجموعات، نشر إعلانات الوظائف، التعلم، والمزيد.

كما أصبحت واجهة محرك البحث أفضل من السابق حيث يمكن بسهولة معرفة الوظائف والأشخاص والشركات وغيرها من أقسام الشبكة الاجتماعية.

أما التغيير الأكبر هو ميزة التواصل بالرسائل الخاصة في الزمن الفعلي، وكذلك لو كنت تبحث عن وظيفة في شركة ما ولديك فيها أصدقاء تعرفهم يمكنك بسهولة بدء محادثة معهم للحصول على توصية مثلاً أو نصائح قبل التقدم بطلب التوظيف وذلك في واجهة دردشة مطابقة لما تقدمه فيس بوك.