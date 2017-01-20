أعراض مرض “الروماتيزم” وطرق علاجه

متابعات-فجر :

أعراض مرض الروماتيزم يظهر مرض الروماتيزم بشكل مفاجئ بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التهاب اللّوزتين، ويكون هذا المرض مصاحباً لبعض الأعراض، منها: حرارة وآلام في المفاصل. ضعف عام وفقدان للشهيّة. العديد من الأعراض الأخرى الّتي تختلف حسب العضو المتأثر في المرض، فعند إصابة القلب يعاني المريض من إحساسٍ في خفقان القلب، وقد يعاني من التهابٍ في الغشاء المحيط للقلب والّذي يتمثّل بآلامٍ حادّة تزداد مع الحركة إلى الأمام والتنفّس. وفي حالة إصابة المفاصل غالباً ما يتأثّر أكثر من مفصل، وتكون المفاصل الكبيرة في العادة هي المصابة، وبشكل خاص الرّكبة والمرفق والكعب والرّسغ، وعند فحص المفصل يلاحظ الطبيب انتفاخه واحمراره، ويكون لمسه مؤلماً للمريض، ويتميّز التهاب المفصل في حمى الروماتيزم بأنّه مهاجر أي أنّه عندما ينتهي الألم في أحد المفاصل ينتقل إلى الآخر، وعندما ينتهي الالتهاب يعود المفصل إلى وضعه الطبيعيّ. يؤثّر الالتهاب على الجهاز العصبي مؤدّياً إلى ما يسمّى بالرّقَص ( بفتح القاف )، والرّقص هو عبارة عن حركات غير إراديّة سريعة غير متكرّرة وغير منتظمة وتكون نبضيّة تختفي خلال النّوم، وسببها هو تأثّر الجهاز العصبي المركزي بالمرض، وفي بعض الأحيان يتأثّر الكلام أيضاً. الحمّى الروماتيزمية؛ حيث تؤثّر على الجلد مؤدّية إلى ما يسمى بالحمامى الهامشيّة وهي عبارة عن بقع حمراء تظهر على أعلى الظّهر وكذلك على الجذع، وتكون حوافّها مرتفعةً قليلاً، وتظهر لفترة قليلة ثم تختفي. يظهر أحياناً ما يسمّى بالعقيدات تحت الجلديّة خاصة في مناطق المفاصل والأوتار، خاصّةً منطقة مفصل المرفق، وتكون غير مؤلمة إلّا في حال تعرّضت لالتهابٍ حاد.

خلاصة عن المرض من أهم أعراض هذا المرض إحساس المريض بالحرارة مع فقدان الشهيّة، وضعف عام، وخفقان في القلب، وآلام في المفاصل، وقد يصاب المريض في بعض الأحيان بما يسمّى الرقص، ويتركّز علاج المرض على الرّاحة التامّة والأسبرين و الكورتيزون كذلك، أما الوقاية من المرض فترتكز على استعمال البنسلين لخمس سنوات على الأقل بعد المرض أو للعشرين من العمر، أمّا أهمّ مضاعفات هذا المرض: تأثيره على الصمّام التاجي مؤدّياً إلى ارتجاعٍ فيه.