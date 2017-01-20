30 قتيلاً إثر انهيار ثلجي على أحد فنادق “إيطاليا”

متابعات-فجر :

استبعدت السلطات الايطالية خروج ناجين من فندق ترفيهي يقطنه 30 شخصا على سفح جبل (غران ساسو)، بعد انهيار جرف ثلجي عملاق تسبب في طمسه، بفعل سلسلة زلازل قوية ضربت وسط ايطاليا أمس.

وقال رئيس فرق الانقاذ الجبلي باقليم (أبروتسو) الايطالي أنطونيو كروشيتا لوسائل اعلام محلية ان “أوائل المسعفين الذين وصلوا موقع الكارثة بعناء بعد ساعات طويلة وسط عواصف ثلجية مستمرة لم يستشعروا حتى الآن أى مؤشر على وجود أحياء تحت أنقاض الفندق الذي تغطيه أمتار من الثلوج”.

واستبعد كروشيتا وجود ناجين تحت أنقاض الفندق حيث كان يوجد بداخله 22 نزيلا من بينهم طفلان وثمانية موظفين تم انتشال جثث اثنين منهم.

وأوضحت هيئة الحماية المدنية القومية التي تدير عمليات الانقاذ في بيان صحفي أن آليات الجيش وسيارات الانقاذ والاسعاف مازالت على بعد تسعة كيلومترات من الموقع وتحاول الاقتراب منه بصعوبة بالغة بسبب استمرار العواصف الثلجية وهطول الثلوج الكثيفة التي تراكمت بارتفاع أمتار.

وبينت أن نحو 300 ألف مواطن مازالوا معزولين بعد انقطاع التيار الكهربائي في عشرات البلدات في المناطق التي ضربتها الزلازل.

وشهدت منطقة وسط إيطاليا الأربعاء الماضي عدة هزات أرضية وصلت قوتها إلى 5.3 درجات على مقياس ريختر.