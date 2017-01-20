“السنغال” تتأهل لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية

متابعات-فجر :

سجل منتخب السنغال اسمه كأول فريق يصل لدور الثمانية من كأس أمم إفريقيا، بفوزه 2-صفر على زيمبابوي، أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

واكتفى منتخب السنغال الباحث عن لقبه الأول في مشاركته رقم 14 بالبطولة، بتسجيل هدفين في غضون 13 دقيقة من البداية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين في مباراتين.

وتصدر المنتخب المجموعة الثانية وله 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن تونس صاحبة المركز الثاني التي فازت 2-1 على الجزائر في وقت سابق، بينما ظلت زيمبابوي بالمركز الثالث بنقطة واحدة متفوقة بفارق الأهداف على الجزائر متذيلة الترتيب.

وافتتح ساديو ماني التسجيل بعد 10 دقائق من البداية، بعد تمريرة عرضية من دياو كيتا، لم يجد مهاجم ليفربول الإنجليزي أي صعوبة في وضعها في مرمى تاتيندا موكوروفا حارس زيمبابوي.

وعزز هنري سافيت النتيجة بعدها بثلاث دقائق، بتسديدة بارعة بعد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، فشل موكوروفا في التصدي لها.

وتبارى لاعبو السنغال في إضاعة الفرص في الشوط الثاني، الذي سيطروا عليه بشكل كبير.