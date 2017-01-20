خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية مالي

واس-فجر :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة غاو وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى : ” تلقينا ببالغ الأسى نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة غاو ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي ، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مالي وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها ، ونبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مالي الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة ، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظكم والشعب المالي الشقيق من كل سوء ” .