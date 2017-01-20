روما يسحق “سامبدوريا” برباعية نظيفة و يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

متابعات-فجر :

نجح روما في بلوغ ربع نهائي كأس إيطاليا بعد التفوق على ضيفه سامبدوريا بنتيجة (4-0) على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات دور الـ 16 . وتأخر هدف روما الافتتاحي حتى الدقيقة 39 حيث افتتح متوسط ميدان الفريق الدولي البلجيكي رادجا ناينجولان النتيجة لينتهي الشوط الأول على ذلك .

وضاعف هدف الفريق البوسني إدين دجيكو النتيجة لروما بعد مرور دقيقتين فقط على بداية الشوط الثاني ، فيما تكفل ستيفان الشعراوي بإكمال الثلاثية في الدقيقة 61 ، قبل أن يضيف ناينجولان هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة . وبهذا يكمل روما عقد المتأهلين إلى ربع النهائي حيث سيواجه تشيزينا يوم 1 فبراير القادم ، فيما سيتواجه يوفنتوس وميلان في قمة الدور ويلعب إنتر ميلان أمام لاتسيو وفيورنتينا أمام نابولي .