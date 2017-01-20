مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في معارك مع الجيش والمقاومة ب”تعز”

متابعات-فجر :

قتل 4 من مسلحي الحوثي وأصيب 11 آخرون، أمس الخميس، في معارك مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن المعارك خلفت قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف رجال الجيش والمقاومة.وأضافت، أن مقاتلات التحالف العربي، شنت غارات جوية على منطقة “واحجة” القريبة من مدينة المخا، استعداداً لتقدم الجيش والمقاومة باتجاه مدينة المخا الساحلية.في سياق متصل، أفادت مصادر محلية، أن 5 مدنيين أصيبوا جراء قصف شنه الحوثيون وقوات صالح على الأحياء السكنية في المدينة.