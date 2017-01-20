“مدني مكة ” السيطرة على حريق نشب في منزل بحي المنصور

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء أمس من السيطرة على حريق نشب في غرفتين بداخل فناء منزل بحي المنصور بمكة المكرمة تقدر مساحته بـ700م2 يحتوي على بعض الأشجار والمخلفات والأثاث الرجيع ويقع بجواره مجموعة من المنازل الشعبية حيث تم إخلاء المنزل والمنازل المجاورة من الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ.

، حيث أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح ولله الحمد وأنه تم الشخوص من قبل ضباط التحقيق بالإدارة على موقع الحادث لتحديد الأسباب.

كما باشرت وحدات المكافحة السيطرة على الحادث والحيلولة دون امتداده.