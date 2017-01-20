“البنتاغون” يعلن عن مقتل قيادي بتنظيم “القاعدة” خلال غارة جوية في “سوريا”

متابعات-فجر :

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في بيان مقتل قيادي بتنظيم “القاعدة” بضربة جوية أميركية في سوريا الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان البنتاغون أن المدعو محمد حبيب بوسعدون التونسي (وهو مواطن من تونس) شارك في “عمليات خارجية وتم الربط بينه وبين مخططات إرهابية لمهاجمة أهداف غربية” قتل في الضربة التي وقعت قرب إدلب شمال سوريا.

وسبق وأن أعلنت الوزارة قتلها لقياديين في “القاعدة” في سوريا، منهم حيدر كيركان، الذي أعلنت مقتله في في غارة بطائرة دون طيار قرب مدينة إدلب.

كما أعلنت في مقتل خبير تنظيم “القاعدة” في المتفجرات المواطن الفرنسي ديفيد ديوجون بغارة جوية للتحالف الدولي بالقرب من مدينة حلب.