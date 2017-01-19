الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والعرب

واس – فجر

دانت جامعة الدول العربية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والعرب داخل الخط الأخضر والأسرى داخل السجون الإسرائيلية والممارسات والانتهاكات الجسيمة والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وطالب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان اليوم المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي التعامل بمسؤولية مع تلك الانتهاكات الجسيمة، مشددًا على ضرورة توفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني يضع حداً فورياً لهذه الانتهاكات التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن جرائم الحرب التي تستدعي الملاحقة والمسائلة الجنائية.

وأهاب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والانصياع لمقررات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

وأكد مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة الممنهجة لقواعد القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة متعمدة اقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من قتل متعمد وبدم بارد إلى تسارع الاستيطان إلى التدمير والتهجير القسري الممنهج.

وأشار البيان إلى مداهمة السلطات الإسرائيلية قرية أم الحيران وهدم حي كامل مكون من خمسة عشر منزلاً بالقرية مع الاعتداء على سكانها العزل بالسلاح لقمعهم وإخضاعهم، مما أسفر عن استشهاد أحد أبناء القرية وإصابة عدد آخر من بينهم رئيس القائمة العربية أيمن عودة.