تونس ينتزع فوزا ثمينا بفوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1

متابعات-فجر:

انتزع منتخب تونس فوزا ثمينا من نظيره الجزائري 2-1، اليوم الخميس، على ملعب فرانسيفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا بالجابون.

سجل الجزائري عيسى ماندي هدف التقدم لمنتخب تونس بالخطأ في مرماه، بعدما حول عرضية يوسف المساكني بالخطأ في شباك مرماه في الدقيقة 50.

وأضاف نعيم سليتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 66 بسبب خطأ دفاعي من فوزي غلام الذي تسبب في إعاقة وهبي الخزري.

وسجل البديل سفيان هني هدف الجزائر الوحيد من تسديدة قوية في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز زاحم منتخب تونس نظيره السنغالي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، قبل لقاء السنغال وزيمبابوي في ختام الجولة الثانية، في وقت لاحق اليوم.

وتجمد رصيد محاربي الصحراء عند نقطة واحدة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن زيمبابوي الثالث.

جاءت بداية اللقاء حذرة من الفريقين، حيث استمرت فترة جس النبض لمدة 5 دقائق قبل أن يتصدى المثلولي لتسديدة اسلام سليماني في الدقيقة 6.

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب تونس أكثر نشاطا بحثا عن هدف التقدم وسط حالة من التراجع غير المبرر من الجانب الجزائري.

ومن انطلاقة يوسف المساكني من الجانب الأيسر لعب كرة عرضية حولها ماندي بالخطأ في مرماه محرزا هدف التقدم لنسور قرطاج في الدقيقة 50.

جاء الهدف الثاني لمنتخب نسور قرطاج بعد أن أعاق فوزي غلام، التونسي وهبي الخزري، ولم يتردد حكم اللقاء في احتسابها ركلة جزاء ترجمها سليتي إلى هدف ثاني لمنتخب تونس في الدقيقة 66.

وتمكن منتخب الجزائر من تقليص الفارق بتسديدة صاروخية من البديل سفيان هني في الدقيقة 90، وفشل محاربو الصحراء في إدراك التعادل خلال الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز تونس على الجزائر 2-1.