تراجع الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليومية

متابعات-فجر:

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع, بعد قرارات المركزي الأوروبي.

ورتاجع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى الـ 7208.44 نقطة، خاسرًا 39.17 نقطة.

وانخفض كاك الفرنسي 0.25%, بوصوله لمستوى 4841.14 نقطة، فاقدًا 12.26 نقطة.

وتراجع كذلك مؤشر داكس الألماني 0.02% لمستوى 11596.89 نقطة، بخسائر 2.5 نقطة.

وجاء تراجع المؤشرات الأوروبية بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية.

وتشهد العملة الأوروبية تراجعًا أمام الدولار بنسبة 0.03%، ليصل سعر اليورو في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش إلى 1.0627 دولار.