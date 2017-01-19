اجتماع اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني

متابعات -فجر

ترأس معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني رئيس اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني صباح اليوم الخميس ، الاجتماع الثاني للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني الذي عقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

وأوضح أمين عام مجلس الدفاع المدني عميد.د. مهندس / علي بن عمير بن مشاري أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع المدني القادم الذي سيعقد برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس.

وأبان العميد علي بن مشاري أن اللجنة العامة تتكون من 17 عضواً من الجهات الحكومية لأعضاء مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي مدير عام الدفاع المدني وللجنة اجتماعات دورية حددها نظام الدفاع المدني والأوامر السامية بهذا الخصوص .

واضاف ان جدول الاجتماع استعرض عدد من الموضوعات منها الاستراتجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث , نظام معلومات المخاطر والكوارث , نشر خدمات الدفاع المدني , ميزانية مجلس الدفاع المدني وعدد من اللوائح التنظيمة منها مشروع لائحة الأغاثة الفورية , لائحة من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني , مشروع تعديل لائحة تنسيق اعمال مواجهة حوادث الطائرات.