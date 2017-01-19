“وج” يدق المسمار الأخير في نعش “الشباب”

فيصل الخليل – الرياض – فجر

حقق نادي وج مفاجئة من العيار الثقيل وذلك بعدما أزاح الفريق الشبابي من الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف نظيف على ملعب الملك فهد بالطائف، ضمن مباريات الدور 32 من البطولة.

الروماني بتريشور فوينا افتتح النتيجة لوجّ في الدقيقة التاسعة من إنفراد تام بمرمى منصور جوهر، بالدقيقة 61 أهدر بتريشور فوينا فرصة إضافة الثاني وأهدر ركلة جزاء استبسل جوهر في التصدي لها، ليُبقي على الحظوظ الشبابية وعلى النتيجة 1/صفر لوجّ.

بقية الدقائق لم تشهد أي جديد على الصعيد التهديفي، لتنتهي المباراة بفوز وجّ بهدف نظيف وتأهله لملاقاة هجر في ثمن نهائي البطولة.