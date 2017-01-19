مصادرة 15 جالوناً و1658 عبوة خلال مداهمة مصنع خمور في الجبيل

متابعات -فجر

نجحت الجهات الأمنية في القبض على وافد آسيوي بتهمة ترويج الخمور بمحافظة الجبيل .

ومن جانبه ،صرح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عن ورود معلومات مؤخراً تشير إلى قيام وافد آسيوي بترويج الخمور بمحافظة الجبيل ، أنه تم القبض على الوافد من قبل قوة أمن الطرق بطريق الجبيل السريع وعثر بحوزته على كمية من المواد المسكرة المعدّة للترويج قدرت بـ 360 عبوة .

وأردف: “بالتحقق من مصدر تلك الخمور توصل الاستجواب الأولي مع المتهم إلى تحديد موقع تصنيعها بإحدى المزارع بالمحافظة وجرى مداهمة الموقع من قبل قوة خاصة بشرطة محافظة الجبيل حيث تمكن رجال الأمن من القبض على ثلاثة وافدين في العقدين الرابع والخامس من العمر بالموقع وضبط المصنع المجهز لإعداد المادة المسكرة وكمية من الخمور قدرت بـ 15 جالوناً و1658 عبوة معبأة بالمادة المسكرة تم تحريزها لاتخاذ اللازم حيالها فيما تم إيقاف المتهمين لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام .