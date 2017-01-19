“كندا” ثاني أكبر دولة في العالم والحدائق المذهلة

متابعات-فجر:

تعد كندا من المدن الديناميكية التي تهيمن على مؤشرات الأفضل للعيش دوليا عاما بعد آخر، كما تحتل ثاني أكبر دولة في العالم المركز الأول بين أفضل دول العالم للزيارة في عام 2017 ، وذلك ليس لروعة الرحلة إلى كندا فحسب، بل لأن تلك البلاد الجميلة ستحتفل بمرور 150 عاماً على تأسيس الكونفدرالية الكندية، بما في ذلك تخصيص ميزانية قدرها 210 مليون دولار للمشاريع والاحتفالات التي تحيي الذكرى.

إلى جانب ذلك فقد أدى ضعف الدولار الكندي لانخفاض الأسعار، ما يعني أن القدرة على توفير المال والاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية والفرص الترفيهية ودخول العديد من معالم كندا وفي مقدمتها الحدائق الوطنية المذهلة أمور متاحة جدا لك هذا العام.