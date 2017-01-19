وزير الشؤون الإسلامية يصدر قراراً بتكليف “عازب آل مسبل” وكيلاً لشؤون المساجد

متابعات-فجر:

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، قراراً يقضي بتكليف الشيخ عازب بن سعيد بن على آل مسبل ، وكيلاً للوزارة لشؤون المساجد .

وتضمن القرار ــ الذي أصدره معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في هذا الشأن ــ أن يرتبط بسعادة الوكيل كل من : وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد ، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها ، ومعهد الأئمة والخطباء ، والفريق العلمي للمساجد .

يشار إلى أن هذا القرار جاء عقب إصدار مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تقسيم وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد إلى وكالتين: وكالة شؤون المساجد ويرتبط بها وكيلان مساعدان , ووكالة شؤون الدعوة والإرشاد ويرتبط بها وكيل مساعد ، بناء على ما رفعه معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى المقام الكريم , وتوج بتوصية مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية .