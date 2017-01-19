البرلمان الألماني يقف دقيقة صمت حدادا على ضحايا برلين

متابعات-فجر:

قال رئيس “البوندستاغ” ، اليوم الخميس، في كلمته أمام البرلمان إن “الإرهاب يهدف إلى زعزعة المجتمعات الديمقراطية. وعجز الإرهابيون عن الوصول إلى هدفهم هذا في ألمانيا”. وأضاف لاميرت في كلمته لتخليد ضحايا الاعتداء أن “الشعب تعامل بحكمة بعد الاعتداء الإرهابي”.

وأقام البرلمان الألماني جلسة لإحياء ذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي في برلين حضرها المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الألماني يواخيم غاوك وممثلين عن عائلات الضحايا. ووقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا على ضحايا الهجوم.

وأشاد رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت بمواقف سكان برلين بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وفي ضوء المعلومات التي أصبحت متوفرة الآن عن منفذ الهجوم، الشاب التونسي أنيس العمري الذي كان معروفا لدى العديد من الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية بالأجانب في ألمانيا، قال لامرت إن ذلك يجبر صناع القرار السياسي على “مراجعة البنية الأمنية في بلادنا” مضيفا: “لم تفشل دولة القانون كدولة قانون ولكنها لم تستنفد جميع وسائلها”.

وشدد لامرت على ضرورة التركيز خلال النقاش الذي أصبح ضروريا الآن بشأن سبل مواجهة الإرهاب على سبل الحفاظ على التوازن الصعب بين الاستحقاقات الأمنية ووعود الحرية التي تبشر بها دولة القانون.