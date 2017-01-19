مستشفى الملك سلمان ينجح في التعامل مع الخثرات الدموية الوريدية العميقة

متابعات-فجر:

عرض د.عبدالدائم العنزي مدير مستشفى الملك سلمان بالرياض تجربة المستشفى في التعامل مع الوقاية من الخثرات الدموية الوريدية العميقة في الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة المراجعة السريرية بصحة الرياض بمستشفى الملك سلمان بحضور أكثر من 75 متدرب من 23 مستشفى داخل وخارج الرياض المستشفيات التى تبلغ السعة السريرية لها من 50 الي 100 سرير .

وذلك باعتبار أن مستشفى الملك سلمان من المستشفيات الحاصلة على مراكز متقدمة في التعامل مع مثل هذه الحالات والأول على مستوى مستشفيات منطقة الرياض خلال الأشهر الماضية .

وجاء ذلك بتطبيق المستشفى السياسات والإجراءات العمل وأتباع الأدلة والبراهين العلمية للوقاية من الخثرات الدموية الوريدية العميقة .