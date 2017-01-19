حريق هائل يتسبب في انهيار مبنى تجاري وسط العاصمة الإيرانية

متابعات-فجر:

أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية انهيار مبنى تجاري شهير وسط العاصمة طهران ، اليوم الخميس، وذلك بعد نشوب حريق ضخم فيه.

وأشارت إلى مخاوف من وجود العشرات من رجال الإطفاء تحت أنقاض المبنى الذي كان يتألف من 15 طابقا.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بمقتل 30 رجل إطفاء جراء انهيار مبنى اليوم الخميس بوسط العاصمة طهران.

وكان الحريق قد نشب صباح اليوم في الطابق التاسع للمبنى، وتم استدعاء العشرات من سيارات الإطفاء للمكان.

والمبنى الذي يعود إلى العام 1960 ويشمل مركزا تجاريا تم إخلاؤه وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله.