الحكومة الماليزية تعلن عن جوائز للجهات الخاصة التي تتمكن من تحديد موقع الطائرة المفقودة

متابعات-فجر:

صرح نائب وزير النقل الماليزي اليوم الخميس، بأن بلاده سوف تسلم جوائز مالية للجهات الخاصة التي ستتمكن من تحديد موقع الحطام الرئيسي للطائرة “إم إتش 370” التابعة للخطوط الماليزية.

وأضاف إنه بعد أن أوقفت حكومات ماليزيا وأستراليا والصين البحث رسميًا، فإنه يتم تشجيع أي هيئة خاصة لها خبرة في تحديد مكان الطائرة على أن تتقدم.وأضاف : “إننا نتيح الخيارات لأن حكومة ماليزيا ملتزمة بمواصلة البحث”. وأضاف: “ستكون هناك مكافآت مالية بالملايين “من عملة الرينجيت الماليزي”، لهؤلاء القادرين على التوصل لمعلومات أو أدلة مهمة، مثل جسم الطائرة”.

كما حث نائب وزير النقل خبراء من الصناعات المختلفة ذات الصلة، مثل قطاع النفط والغاز، والتعدين، والعاملين في قطاعي الصناعات البحرية والدفاع، لمحاولة البحث عن حطام الطائرة.وكانت الطائرة فقدت في الثامن من مارس من عام 2014، خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، بينما كان على متنها 239 شخصًا، من بينهم طاقم الطائرة.

وأعلنت ماليزيا وأستراليا والصين معاً أمس الأول الثلاثاء، تعليق البحث عن الطائرة المفقودة، في مساحة 120 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي، حتى يتم اكتشاف أدلة جديدة.