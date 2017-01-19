تناولي الأرز مساءً..لهذا السبب!!

متابعات -فجر

تتجنب السيدات تناول الأرز في المساء خوفاً من أن يسبّب ذلك زيادة في وزنهن، لكن ما لا تعرفينه هو أنّ هذا النوع من الطعام يساعدك على أن تنعمي بليلة نوم هانئة وهادئة.

هل تعانين من عدم القدرة على النوم ليلاً؟ وهل يشكل هذا الأمر مهمة صعبة بالنسبة إليك؟ إذاً، حان الوقت لتضعي حداً لهذه المشكلة. كيف؟

تناولي الأرز وامتنعي استهلاك الخبز أو المعكرونة مساءً. هذا ما توصلت إليه دراسة يابانية أجريت أخيراً حيث أظهرت أنّ الأشخاص الذين ركّزوا على تناول الأرز خلال فترة الليل استطاعوا الخلود إلى النوم بسهولة وأنّ تناول الخبز لم يؤثر على نوعية نوم أشخاص آخرين، على عكس المعكرونة التي جعلتها أكثر رداءة لدى من قاموا بأكلها قبل ذهابهم إلى السرير.

وقد أرجع العلماء ذلك إلى ارتفاع مؤشر السكّر الخاص بالأرز والذي يؤدّي إلى زيادة نسبة التريبتوفان أو الحمض الأميني المحفّز لإنتاج السيروتونين وبالتالي لهرمون النوم أو الميلاتونين. وفي هذه الحالة، ندعوك إلى أن تتناولي القليل من الكسكوس مساءً وأن تتجنّبي استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون أو البروتين والتي تحفّز عمل الدوبامين، أو المادة الكيميائية المعزّزة لإفراز هرمون النشاط، الأدرينالين.