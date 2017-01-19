الدعوة والإرشاد تحتفل بدخول 811 شخصا للاسلام

متابعات -فجر

يحتفل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف بالمسلمين الجدد وذلك يوم الاثنين القادم بقصر السلام بالطائف حيث بلغ عدد من أسلم خلال العام المنصرم 811 مسلماً ومسلمةً ، وذلك تحت رعاية محافظ الطائف المكلف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني.

و أعد المكتب التعاوني كرنفالاً ابتهاجاً بالمسلمين الجدد يتخلله العديد من الفقرات الخطابية و الإنشادية من جانبه تحدث الأستاذ فايز العيلي المتحدث الرسمي للمكتب أن الحفل سيقام مساء يوم الاثنين القادم ويستضيف عدد من الشخصيات البارزة من ضمنهم الشيخ سعد الغامدي و المنشد موسى العميرة ووجه العيلي الدعوة للجميع .

الجدير بالذكر أن أن المكتب التعاوني بالطائف من المكاتب النشيطة في المملكة يقدم العديد من البرامج الدينية و الاجتماعية والفكرية التي يتصدى من خلالها للفكر المنحرف ويعزز الحس الديني و الوطني في نفوس المجتمع .