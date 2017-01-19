امانة الرياض تضبط كميات من اللحوم مخزنة داخل منازل شعبية بغرض توزيعها على المطاعم

متابعات – فجر

احبطت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني، محاولة توزيع أكثر من طنين من اللحوم والكبدة والمقادم، بعدما ضبطت مخزنة بطريقة سيئة داخل منازل شعبية، بغرض توزيعها على عدد من المطاعم.

وقال المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة الدكتور فلاح الدوسري، أن فرق الطوارئ وفرقة من إدارة المسالخ رصدت منازل بحي البطحاء تخزن لحوما بطريقة غير صحية، وبمداهمتها عثر بها أيضا على رؤوس وشحوم ومقادم أغنام وأبقار، بلغ حجمها أكثر من 2.5 طنا.

وأوضح الدوسري أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإغلاق تلك المواقع، معربا عن شكره لجهود شرطة الرياض والدفاع المدني في ضبط تلك الكمية الكبيرة من اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية.