ايرلندا تعلن ظهور حالة جنون بقر

متابعات -فجر

اكدت إيرلندا ، امس الأربعاء ، إن بقرة نافقة اصيبت بمرض جنون البقرو لكنها لم تدخل في سلسلة الطعام ولا يوجد خطر على صحة البشر أو على التداول التجاري للحم البقر الإيرلندي.

وجاء بيان وزارة الزراعة الإيرلندية قائلا ؛إن التحاليل أثبتت إصابة البقرة بالتهاب الدماغ الإسفنجي البقري اللانمطي في إشارة إلى السلالة التي تم تحديدها في الآونة الأخيرة وتحدث بشكل تلقائي في الحيوانات الأكبر سنا بمعدل منخفض.

ويختلف هذا النوع عن التهاب الدماغ الإسفنجي البقري النمطي الذي كان الأساس لحالات انتشار على نطاق واسع لمرض جنون البقر الذي بدأ في الثمانينات.

وقالت الوزارة أن هناك 101 حالة من جنون البقر اللانمطي ظهرت في أوروبا من 2003 إلى 2015 مقابل 2999 حالة إصابة بجنون البقر النمطي.