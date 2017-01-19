مزاين الإبل تمنع البيع النقدي دفعاً لشبهات عمليات غسل الأموال

متابعات – فجر

اعلنت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل عن تنظيمات جديدة تهدف إلى ضبط عمليات بيع وشراء الإبل في المهرجان.

وأوضحت إدارة المهرجان أن من أبرز التنظيمات الجديدة منع البيع النقدي، وتسجيل جميع عمليات البيع أو الشراء التي تبرم خلال فترة إقامة المهرجان حسب الوطن.

جاء قرار إدارة المهرجان بتنظيم عمليات البيع والشراء في وقت كثر فيه الحديث خلال النسخ السابقة للمهرجان عن شبهات عمليات غسل أموال في صفقات الإبل التي كانت تبرم على هامش المهرجان، إضافة إلى أن تقرير لجنة أمنية تابعة لإمارة المنطقة الشرقية كشف العام الماضي عن وجود مبالغة كبيرة في أسعار صفقات الإبل المبرمة بمهرجان مزاين الإبل من خلال البيع والشراء نقدا.