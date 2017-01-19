خلل نظام iOS 10 قد يؤدي إلى انهيار هواتف “آيفون”

متابعات-فجر :

اكتشف أحد مستخدمي موقع يوتيوب وجود خلل غريب في النسخة العاشرة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أي أو إس iOS10، حيث يسمح ذلك الخلل للمخربين بتعطيل أي هاتف آيفون أو حاسب آيباد اللوحي عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الرموز التعبيرية العلم وقوس القزح.

ويعمل هذا الخلل، الذي يؤدي إلى تجمد هاتف آيفون عند تلقيه لنصوص كتابية بدون سبب، بطريقتين مختلفتين تسمح كلاهما بتجمد جهاز آيفون أو حاسب آيباد اللوحي بدرجة متفاوتة.

ويتضمن الأسلوب الأول سلسلة نصية تحتوي على العلم الأبيض كرمز تعبيري ورقم صفر والرمز التعبيري لقوس القزح بالإضافة إلى أحرف مخفية تدعى “محددات التباين” Variation Selectors، ويمكن نسخ تلك السلسلة النصية ووضعها ضمن رسالة عبر تطبيق التراسل iMessage وإرسالها إلى أي شخص.

بينما يمكن من خلال الطريقة الثانية استعمال نفس السلسلة النصية التي تؤدي إلى حدوث المشكلة وإرسالها عن طريق دمجها في بطاقة جهة الاتصال واستخدام محرك التخزين السحابي آي كلاود iCloud لمشاركتها من خلال تطبيق iMessage.

وتؤثر الطريقة الاولى على أجهزة آيفون وآيباد العاملة بواسطة نسخة نظام التشغيل iOS 10.1 والنسخ الأقل، بينما تؤثر الطريقة الثانية على جميع إصدارات نظام 10 iOS بما فيها iOS 10.2.

وجرى اكتشاف هذا الخلل في بداية الأمر من قبل مطور ومبرمج iOS الفرنسي فنسنت ديسمورس، والذي أشار في تدوينة نشرها إلى أن الطريقة التي تتعامل بها شركة آبل مع محددات التباين هي المسؤولة عن هذه المشكلة.

وأوضح المبرمج أن الرسالة المرسلة تعمل على اخبار الجهاز بأن يقوم بجمع العلم الأبيض وقوس القزح في رمز تعبيري واحد لإنتاج علم قوس قزح، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار النظام عند فشله في معالجة الطلب.

ويفترض أن تقوم شركة آبل بإصلاح هذه المشكلة في الأيام القليلة المقبلة، كما نشر المبرمج الفرنسي بعض النصائح للمستخدمين الذين يواجهون مشاكل مستمرة مع هواتفهم بعد تلقي الرسالة وحول كيفية التعامل مع الخلل.