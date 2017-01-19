“تنظيم القاعدة” يعلن مسئوليته عن هجوم مالي

متابعات-فجر :

قال المتحدث باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في بيان أمس الأربعاء، “إن تفجيراً انتحارياً أودى بحياة العشرات في شمال مالي، هو عقاب لجماعات هناك تتعاون مع فرنسا”، وذلك وفقاً لترجمة نشرها موقع سايت إنتليجينس غروب الذي يراقب الجماعات المتشددة.

وأكد البيان أن الهجوم نفذته جماعة “المرابطون” المتحالفة مع فرع القاعدة في شمال أفريقيا.

وذكر أن المهاجم الانتحاري اسمه عبد الهادي الفلاني.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام رسمية في مالي “إن التفجير نفذه خمسة انتحاريين”.

وقتل 42 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في التفجير الذي وقع الأربعاء.